Graffiti, breaking e uma homenagem a Sara Tavares. Jardim de Verão começa a 21 de Junho

É com concertos no jardim, DJ sets na Engawa e oficinas para famílias que o Jardim de Verão regressa à Gulbenkian. Programa estende-se por três fins-de-semana, de 21 de Junho a 6 de Julho.

É já uma espécie de ritual para quem gosta de aproveitar os longos dias de Verão em Lisboa. A habitual programação de concertos, festas, filmes e conversas na Gulbenkian está de volta. O Jardim de Verão arranca a 21 de Junho e, durante três fins-de-semana, vai encher este espaço verde (e não só) com actividades gratuitas e para todas as idades. Nestes dias, também a entrada nas exposições da Fundação Calouste Gulbenkian será gratuita a partir das 14.00.

A começar pelo primeiro fim-de-semana. O programa que, mais uma vez, conta com a curadoria musical de Dino D'Santiago – juntamente com Cláudia Semedo (conversas), Many Takes | Alexandra Matos, Luís Almeida (cinema) e Piny (dança) – arranca com um concerto de uma voz incontornável do novo fado. Fábia Rebordão sobe ao palco do Grande Auditório, no dia 21 de Junho, às 17.00. Neste espaço, tal como no Anfiteatro ao Ar Livre, os bilhetes (gratuitos) devem ser levantados no próprio dia, a partir das 15.00, com o limite de dois por pessoa.

Às 19.00, no Anfiteatro ao Ar Livre, é a vez do colectivo Wako Kungo, criado em 2022 com a missão de "impulsionar talentos emergentes, proporcionando-lhes oportunidades de crescimento, visibilidade e colaboração dentro da indústria criativa". O primeiro dia de Jardim de Verão conta ainda com a DJ Indi Mateta, que toca às 18.00 na Engawa (e repete a dose a 28 de Junho e 5 de Julho), e com a conversa "Palavras que levantam chão", que vai juntar Muleca XIII e Sam The Kid, a partir das 18.00. Às 20.00, no CAM, é exibido o documentário Outros Bairros (1998), seguido de uma conversa.

No domingo, 22 de Junho, o Jardim de Verão volta à carga. O cantor e compositor senegalês Momi Maiga leva a kora até ao Grande Auditório, às 17.00, no mesmo dia em que o espectáculo Válvula parte da história da história do graffiti para misturar os formatos de palestra e concerto de hip hop no CAM, a partir das 18.00 (repete-se a 29 de Junho e a 6 de Julho). À mesma hora, Umafricana anima a Engawa – tal como nos dias 29 de Junho e 6 de Julho. Pelas 19.00, Karyna Gomes patrocina uma viagem até à Guiné-Bissau, num concerto a solo marcado para o Anfiteatro ao Ar Livre. Mas antes de tudo o isso, às 16.30, começa a agenda de actividades para famílias, com uma sessão dedicada ao tema "Aves, insectos, peixes, plantas" – que se repete nos dois domingos seguintes.

A 28 de Junho, o Grande Auditório recebe Cati, com um concerto de homenagem a Sara Tavares, marcado para as 17.00. Às 18.00, há mais dois dedos de conversa, desta vez com Yen Sung e Jimmy P, em torno do tema "Sons e resistência". Os cabo-verdianos Ferro Gaita incendeiam o Anfiteatro ao Ar Livre, a partir das 19.00, e o cinema volta ao CAM, pelas 20.00, com Beat Street (1984).

No domingo, dia 29 de Junho, a animação continua. Os destaques vão para o concerto de New Max, identidade artística de Tiago Novo, músico, produtor e compositor de Leça da Palmeira, artista de relevo no panorama da soul e do R&B nacionais. É às 17.00 no Grande Auditório. Às 19.00, o Anfiteatro ao Ar Livre recebe uma Block Party Breaking Battle, uma celebração do breaking e da cultura urbana, organizada pelo OU.kupa, em parceria com o Bboy Mucha.

A dança regressa a este espaço no sábado, dia 5 de Julho, através de uma série de battles, que vão compor o espectáculo Elevate, às 19.00. Logo às 17.00, Nara Couto estreia-se no Jardim de Verão, com um concerto que promete transportar a audiência para a Bahia, numa mistura de ritmos africanos e brasileiros. "Quando a rua é verbo" é a conversa que vai contar com Lúcia Baronesa e Eva Rap Diva, às 18.00. Às 20.00, há uma última sessão de cinema, seguida de conversa, no CAM. Hanami (2024) leva à Gulbenkian Denise Fernandes, a realizadora, e Binete Undonque, a protagonista.

No último dia festa estival na Gulbenkian, há concerto de Miroca Paris Trio no Grande Auditório. O cantor e mulit-instrumentalista luso-caboverdiano sobe ao palco às 17.00. A fechar esta edição do Jardim de Verão estará Janeiro, o músico e cantor português, conhecido por misturar a canção portuguesa, a música popular brasileira, o jazz e a electrónica. Actua às 19.00 no Anfiteatro ao Ar Livre. Pode consultar o programa completo no site da Gulbenkian.

Avenida de Berna, 45A (Avenidas Novas). Sáb-Dom 14.00-21.30 (21 Jun-6 Jul). Entrada livre

