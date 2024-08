Grande Zara do Rossio deverá abrir em Setembro

É a segunda maior Zara do mundo – apenas ultrapassada pela loja inaugurada em Madrid, em 2022, que soma 7700 metros quadrados (na imagem) – e uma das aberturas mais aguardadas do ano no que toca ao grande retalho. Ocupando um quarteirão recentemente reabilitado, onde em tempos funcionou a Pastelaria Suíça, a principal marca do grupo Inditex deverá abrir a sua nova loja no próximo mês de Setembro.

O grupo espanhol não avança, no entanto, uma data para abertura ao público. À imprensa chegou um convite para conhecer, em avanço, o interior do espaço, logo na primeira semana de Setembro. De acordo com a mesma notificação, chegou ainda a informação de que a futura loja agregará as marcas Zara e Zara Home, esta segunda especializada em artigos para a casa.

A abertura acontece depois de profundas obras de reabilitação do edifício, das quais há a registar um único sobrevivente – a Pérola do Rossio, no número 105 da Praça Dom Pedro IV, classificada com o selo Lojas com História e com a renovada fachada visível há meses.

O edifício foi comprado em 2018 por uma empresa espanhola (que tem Rafael Nadal como um dos investidores) numa transação que ultrapassou os 60 milhões de euros. O investimento feito na recuperação do quarteirão terá depois rondados os 25 milhões de euros.

