Greenfest. Três dias para falar sobre a sustentabilidade em Portugal

A economia circular regenerativa e as Soluções Baseadas na Natureza vão estar em destaque no Greenfest Carcavelos, que regressa de 23 a 25 de Setembro. A edição deste ano terá lugar na Universidade Nova SBE, em Cascais, e também prevê eventos online, para celebrar os 15 anos do festival e permitir ao público participar, mesmo que à distância, através do site e das redes sociais.

A programação, disponível para consulta online, inclui desde palestras e conferências até workshops, showcookings e outras actividades culturais para toda a família, como concertos, aulas de yoga e sessões de meditação. Já online, estão previstos conteúdos exclusivos e a transmissão em directo do Palco Fundação Santander.

Haverá também um mercado, com uma mostra de produtos biológicos, comércio justo, upcycling e artesanato sustentável. Entre as marcas confirmadas, encontra-se a Mind The Trash (cosmética, puericultura e produtos para a casa), a EcoXperience (detergentes ecológicos feitos a partir de óleo alimentar), a Flow (higiene feminina) e a Cura (moda sustentável).

+ Lisboa Verde: guia essencial da sustentabilidade na cidade

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana