Greve afecta recolha do lixo durante dois dias em Lisboa

Esta quinta e sexta-feira, 26 e 27 de Junho, o sistema de recolha de lixo pode ser afectado devido à paralisação de trabalhadores, informa a Câmara Municipal de Lisboa.

A greve foi convocada para entre as 00.00 e as 24.00 de sexta-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional ( STAL), que agendaram uma concentração na Praça Luís de Camões, às 10.30. Dali, os trabalhadores da administração local, câmaras e juntas de freguesia partirão em direcção à Assembleia da República. Em causa está a valorização dos salários, a reposição e valorização das carreiras e a identificação e regulamentação das profissões de desgaste rápido, entre outros pontos. "Urge, acima de tudo, valorizar os serviços públicos e os seus trabalhadores", pode ler-se na página do STML, que qualifica de sombrios "os horizontes na vida dos trabalhadores da Administração Pública".

Nas redes sociais, a autarquia informa que está "a desenvolver esforços para minimizar os transtornos causados", não especificando, ainda assim qual a estratégia e as medidas adoptadas.