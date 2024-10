Greve vai afectar circulação de comboios durante quase duas semanas

Alfa pendular, intercidades, regional, interregional ou urbanos. Não importa qual é o serviço que utiliza habitualmente. Para 31 de Outubro, uma quinta-feira e véspera de feriado, a CP prevê “fortes perturbações em todos os serviços” nesse dia, devido a uma greve convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI). Para o dia seguinte, 1 de Novembro, Dia de Todos os Santos, a empresa antecipa “algumas perturbações”.

Apesar de ser no fim-de-semana prolongado que, segundo a CP, a paralisação mais deve afectar a circulação de comboios, esta acção de protesto estende-se por 11 dias, de 24 de Outubro (a próxima quinta-feira) a 3 de Novembro (domingo). No entanto, para o resto desse período, a empresa antecipa um impacto inferior na operação. “Nos restantes dias poderão ocorrer perturbações pontuais, nomeadamente no serviço Urbanos de Lisboa e Intercidades Lisboa-Algarve”, lê-se no comunicado enviado pela CP esta sexta-feira.

Para 28, 29 e 30 de Outubro, a CP prevê perturbações nos serviços regional e interregional, urbanos de Coimbra e urbanos do Porto, de acordo com a mesma nota, que refere ainda o Internacional Celta (Porto-Vigo) como serviço potencialmente afectado pela greve. A empresa diz actualizará estas previsões “caso venham a ser definidos serviços mínimos”.

A CP informa ainda que vai ser possível pedir o reembolso de bilhetes adquiridos para viajar nos serviços alfa pendular, intercidades, internacional, interregional e regional, tanto online como nas bilheteiras, desde que até 15 minutos antes do horário de partida dos comboios. “Passado este prazo, e até dez dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online ‘Reembolso por Atraso ou Supressão’, com o envio da digitalização do original do bilhete.” Em alternativa, os bilhetes podem ser trocados para “outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

