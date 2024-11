Greve volta a fechar Metro de Lisboa na manhã desta quinta-feira

Os trabalhadores do Metro de Lisboa vão voltar a uma greve parcial esta quinta-feira, 14 de Novembro. Tal como aconteceu na semana passada, entre as 06.30 e as 10.00, todos os serviços devem estar suspensos. A partir das 10.30, a normalidade é retomada.

Esta greve surge depois de, no passado dia 6 de Novembro, os trabalhadores do Metro de Lisboa terem cumprido uma paralisação entre as 05.00 e as 10.00, provocando fortes constrangimentos na cidade. Segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), a adesão da última paralisação rondou os 85% e 90%, levando ao encerramento de todas as estações.

Em causa estão "incumprimentos sucessivos" da transportadora relativamente a pagamentos (trabalho suplementar e feriados) e ao Acordo de Empresa, explicou à Lusa a representante sindical Anabela Carvalheira. Outras questões prendem-se com as condições de trabalho, a progressão das carreiras e a redução do horário de trabalho. "A greve é parcial para que a empresa perceba que tem de resolver esta situação e com a menor penalização possível para os utentes do metro", justificou ainda.

