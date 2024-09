Gritar numa biblioteca? É o que vai acontecer em Lisboa, em nome do teatro

Em Outubro, a oitava edição do Esta Noite Grita-se leva textos de teatro de dramaturgos nacionais e estrangeiros a vários locais da cidade, entre eles a Casa do Comum, a Fábrica do Braço de Prata e a Biblioteca de Marvila. Em vez de os pôr em cena, este festim dá a conhecê-los através de leituras interpretadas. Esta edição conta ainda com uma oficina de leitura para jovens.

No dia 1 de Outubro, é na Biblioteca Palácio das Galveias, às 16.00, que é conhecida a vencedora do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina. Depois, é no dia 18 que o programa arranca com Barcelona, Mapa de Sombras. Adaptado por Ângelo Ferreira de Sousa, o texto de Lluïsa Cunillé, uma das mais premiadas dramaturgas espanholas, centra-se num casal sexagenário que aluga quartos em Barcelona. A história começa quando o casal informa os inquilinos que estes terão de sair dos quartos. No dia 18 é apresentado na Biblioteca de Alcântara (21.00), a 19 de Outubro na Biblioteca dos Coruchéus (18.00), e 20 de Outubro na Biblioteca de Marvila (16.00).

Invocação Ao Meu Corpo, de Guilherme Gomes, é o texto seleccionado do Teatro da Cidade, estrutura convidada desta edição. Um bobo assiste à discussão de dois soldados acerca da natureza do ser humano, após a batalha de Aqaba. Pode ser vista a 1 de Novembro, na Biblioteca de Alcântara (21.00), dia 2 na Biblioteca dos Coruchéus (18.00), e dia 3 na Biblioteca de Marvila (16.00).

De Noël Coward, Vidas Íntimas propõe um olhar sobre dois casais que se começam a conhecer melhor, o que leva a que surjam dúvidas acerca uns dos outros. Tem data marcada a 15 de Novembro, na Bota – Anjos (21.00), a 16 na Fábrica Braço de Prata (18.00), e no dia 17 na Casa do Comum (16.00). O texto é traduzido por Miguel Esteves Cardoso. No final de Novembro, dia 29 na Bota – Anjos (21.00), dia 30 na Fábrica Braço de Prata (18.00), e a 1 de Dezembro na Casa do Comum (16.00), é a vez de The Pillowman. A peça escrita por Martin Mcdonagh, adaptada por Tiago Guedes, segue Katurian, um escritor preso num estado autoritário devido aos seus contos infantis que se assemelham a homicídios de crianças na região. Nos últimos dias da apresentação de cada texto, está planeada uma conversa com o público.

A 19 e 20 de Outubro, a Biblioteca de Alcântara acolhe uma oficina de leitura para jovens. Esta Manhã Grita-se é orientada por Filipe Abreu e Miguel Maia e destina-se a jovens entre os 10 e 18 anos. A formação debruça-se sobre o texto Amadália Cão-Gata, uma adaptação de Marta Xavier de O Cão e o Gato escrito por António Torrado. A oficina acontece entre as 10.00 e as 13.00 e para participar é necessária inscrição através do email producao@cepatorta.org ou do contacto 924 744 056. Tem o custo de 5€.

Em Dezembro, no dia 14, às 18.00, na Fundação Calouste Gulbenkian, é atribuído o Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina no valor pecuniário de 750€ e está marcada uma conversa entre o júri e a autora. Nesse dia, é lançada a sua obra e também há uma leitura pública da mesma, que se repete no dia seguinte à mesma hora.

As apresentações dos textos rumam ainda a Faro. As datas e informações estão disponíveis no site do Esta Noite Grita-se.

