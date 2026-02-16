Guia Repsol vai fazer brilhar os “sóis” de 2026 em Évora

A segunda gala do guia para Portugal vai acontecer a 13 de Abril. Já com um roteiro de 479 de espaços ligados à gastronomia por todo o país, a promessa é continuar a crescer.

Depois do regresso a Portugal em 2025, o Guia Repsol prepara-se para uma nova sessão de gastronomia solar no nosso país. A próxima gala vai acontecer a 13 de Abril no Teatro Garcia de Resende, em Évora, anunciou a organização esta segunda-feira, dia em que foi apresentado a edição de 2026 do guia original, o espanhol – A Tafona, em Santiago de Compostela, o Ramón Freixa Atelier, em Madrid, e Voro, em Capdepera, são as novas entradas com a distinção máxima, três sóis. Por cá, ainda teremos de esperar para ver.

Os números devem ser conhecidos ainda antes da cerimónia – quantos restaurantes serão distinguidos com um, dois ou três sóis, assim como a lista de recomendados –, mas os nomes só mesmo no dia. No ano passado, em Santarém, foram atribuídos 70 sóis à gastronomia nacional (três sóis para quatro restaurantes, dois sóis para 17 e um sol para 49) e a lista de recomendações (isto é, bons restaurantes que não estão na categorias dos sóis) ascendia às 124. Cerca de meio depois, foram entregues 285 soletes para Portugal.

“A Gala Sóis Guia Repsol chega a Évora como um dos mais prestigiados eventos de reconhecimento da gastronomia, reunindo chefs, críticos e profissionais do sector para celebrar a excelência, a criatividade e a identidade da cozinha portuguesa”, refere o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, citado em comunicado. “A escolha de Évora reforça o papel crescente do Alentejo no panorama gastronómico ibérico e internacional”, diz, realçando a “oportunidade para projectar o território”. Évora, recorde-se, será Capital Europeia da Cultura em 2027.

Na mesma nota, a directora do Guia Repsol, María Ritter, fala de Évora como a “cidade ideal” para a gala deste ano. “Uma cidade cultural e gastronomicamente vibrante, com pratos cheios de passado. Uma região de produtores de excelência e de novos cozinheiros com muito futuro”, sublinha. A promessa da organização, para 2026, é “continuar a crescer no território nacional”. Em Abril, além da cerimónia de atribuição de prémios, a segunda edição do Guia Repsol “tem previstas diversas actividades para a comunidade” de Évora.

Na gala, a carta estará a cargo da chef Lucía Freitas, do restaurante galego A Tafona.

