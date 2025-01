Setúbal vai receber, novamente, o festival o Guitarras ao Alto no rooftop do Fórum Luísa Todi. Este evento conta com oito concertos e dois ciclos, sempre aos domingos, até ao final do ano, de artistas nacionais como April Marmara, Filho da Mãe, Pip Marinho, mas também internacionais, como Steve Gunn.

O primeiro ciclo de concertos vai ser composto por April Marmara (2 de Fevereiro), Pip Marinho (16 de Março), Pedro Branco (13 de Abril) e Gwenifer Raymond (4 de Maio). O segundo ciclo contará com a presença de Brigid Mae Power (14 de Setembro), Bill MacKay (19 de Outubro), Steve Gunn (9 de Novembro) e Filho da Mãe (4 de Setembro). Todos estes espectáculos estão marcados para as 18.00.

Esta mais recente edição do Guitarras ao Alto revela uma evolução após a edição do ano passado, com a programação a duplicar, uma vez que tiveram apenas um ciclo com quatro concertos.

O festival acontece desde 2014, primeiro no Alentejo e agora em Setúbal. Além de lutar para combater a descentralização da oferta cultural, o Guitarras ao Alto tem sido uma referência na abordagem contemporânea à guitarra, com a criação e apresentação de novos conteúdos, e com uma programação que valoriza o património local e a música de autor.

Os bilhetes para o primeiro ciclo de concertos já estão disponíveis para venda e custam todos 5€.

