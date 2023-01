Gulbenkian arranca 2023 com oferta renovada para todas as idades

As oficinas criativas no jardim, as de desenho no museu e até o Carrinho das Artes, tudo isso está de volta. Mas também há várias novidades a não perder. Para os mais novos, a programação da Gulbenkian para os primeiros três meses do novo ano inclui desde oficinas musicais e de experimentação sonora até um workshop de spoken word e performance inspirado no Antigo Egipto e na exposição “Faraós Superstars”, para a qual também há novas datas de visitas com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Cem anos depois da descoberta do túmulo de Tutankhamon e 200 anos depois da decifração dos hieróglifos, “Faraós Superstars” percorre mais de três mil anos de história egípcia para responder a uma única pergunta: porque é que alguns faraós são mais famosos do que outros? Se quiser descobrir, poderá procurar as respostas sozinho ou acompanhado. As visitas guiadas (7,50€) acontecem às quartas e sexta-feiras (11-25 Jan, 3-24 Fev), às 16.00.

Para o público jovem e adulto, há também um novo curso online. “Nascer e morrer no Antigo Egipto” aborda as vidas de pessoas de diferentes origens socioeconómicas, que género de trabalhos e vias profissionais teriam, como era a prática da medicina, quais as formas de entretenimento mais populares e o que teria sido envelhecer e morrer nesse período e lugar.

Se preferir actividades ao ar livre, a Gulbenkian propõe novas oficinas performativas, que vão dar a conhecer a mata portuguesa através de dez árvores, assim como um ciclo de fotografia, que explora a técnica da macrofotografia através das quatro estações do ano. Há ainda visitas guiadas pelo professor e biólogo João Eduardo Rabaça, que vai falar sobre a importância das rapinas nocturnas para o equilíbrio da vida na Terra.

Avenida de Berna, 45A. Museu: Seg e Qua-Dom 10.00-18.00. 10€. Jardim: Seg-Dom 09.00-20.00. Entrada livre

