Gulbenkian cancela toda a programação até final de Maio

O reembolso dos bilhetes para os espectáculos pode ser solicitada online. Fundação disponibiliza digitalmente conteúdos culturais gratuitos.

A Fundação Calouste Gulbenkian decidiu cancelar toda a sua programação até ao final de Maio. “Tendo presente a situação epidemiológica actual e as recentes medidas governamentais, o conselho de administração da fundação decidiu cancelar, ou adiar quando possível, toda a programação prevista até final de Maio, nomeadamente, os concertos da temporada de música, as novas exposições do museu e as actividades educativas”, refere a nota de imprensa enviada às redacções.

Posto isto, as duas colecções do Museu Calouste Gulbenkian e a Biblioteca de Arte permanecerão encerradas ao público até ao final de Maio. Sendo também canceladas as cedências de instalações da zona de congressos. O reembolso dos bilhetes para os espectáculos cancelados pode ser solicitado online. Desta forma, segundo a instituição, “a fundação quer minimizar todos os riscos para os seus visitantes, adoptando estas medidas de excepção”.

Apesar das medidas excepcionais postas em vigor, a fundação continua a trabalhar em todos os projectos e programas de apoio que tem vindo a desenvolver, dedicando especial atenção ao fundo de emergência de cinco milhões de euros, para reforçar as áreas da saúde, ciência, sociedade civil, educação e cultura.

A Fundação Gulbenkian disponibiliza acesso livre aos seus conteúdos culturais, tais como concertos ou visitas virtuais às suas colecções. Estes conteúdos podem ser acedidos através do site ou das redes sociais da fundação.

