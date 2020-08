Guns N' Roses de regresso a Portugal em 2021

Banda norte-americana de hard rock sobe ao palco do Passeio Marítimo de Algés a 2 de Junho do próximo ano. Bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data.

Depois de terem cancelado o concerto agendado para 20 de Maio devido à pandemia global, os Guns N' Roses anunciaram uma nova data e regressam a Portugal a 2 de Junho do próximo ano. O espectáculo no Passeio Marítimo de Algés marcará o arranque da digressão europeia.

Com seis álbuns de estúdio, a banda de Axl Rose e companhia é uma das mais importantes e influentes da história da música e do rock em particular, continuando a ser uma referência nas actuações ao vivo. Em 1987, com o lançamento de Appetite for Destruction, o álbum de estreia mais vendido na história dos Estados Unidos, catapultaram-se para a fama e não mais pararam.

Axl Rose (voz e piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclado) são quem dá vida a esta banda icónica que faz parte do universo musical dos milhões de fãs conquistados ao longo de mais de três décadas de existência.

Os bilhetes já se encontram à venda, e vão dos 69€ aos 1029€. Os ingressos já adquiridos são válidos para a nova data.

