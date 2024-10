Há 16 propostas em votação para melhorar a vida na Penha de França

Melhor acessibilidade no Bairro Horizonte, a criação de um grupo de teatro comunitário, a melhoria do Jardim Luís Ferreira, plantação de árvores nas ruas da freguesia, caldeiras com vegetação silvestre no espaço público ou a implementação de um festival de troca por troca. Estas são algumas das propostas a votação, até 24 de Novembro, nesta edição do POP Penha, o orçamento participativo da Junta de Freguesia da Penha de França, que este ano está relacionado com os temas da diversidade, multiculturalidade e inclusão.

A iniciativa destina-se a cidadãos com mais de 16 anos que vivam, estudem, trabalhem ou desempenhem funções cívicas na freguesia. Cada eleitor pode escolher até dois projectos (cada vencedor pode ganhar um máximo de dez mil euros, sendo a verba global do POP Penha de 2024 de 30 mil euros), tendo assim a "possibilidade de participar activamente na gestão da greguesia, através da apresentação de propostas e votação", defende a Junta. Os vencedores desta edição serão conhecidos até ao final do ano.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X