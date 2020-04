Há 20 livros de Fernando Pessoa para download gratuito

Todos os dias são bons para mergulhar nos livros do mais universal poeta português. Mas, agora que (forçadamente) tem tempo de sobra, talvez seja a altura ideal para descobrir Fernando Pessoa, autor de uma obra tão diversa quanto complexa. Ao longo da sua vida, produziu ensaios, contos, peças de teatro, traduções, prosa e poesia em português, inglês e francês.

Foi pela poesia que se distinguiu, multiplicando-se em várias personagens com nomes, personalidades e estilos literários diferentes – os chamados heterónimos –, como Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis. Há 20 livros de Pessoa ortónimo e heterónimo para download gratuito, que permitem percorrer as várias fases e géneros abarcados pela sua criação literária.

Pode começar por explorar a sua faceta mais conhecida: a de poeta. A Antologia Poética e Cancioneiro são uma janela para o mundo de Fernando Pessoa ortónimo, onde predominam o tédio existencial, a dor de pensar e viver, a fragmentação do eu, o fingimento poético e a nostalgia da infância.

Os outros “eus literários” de Pessoa estão bem representados no catálogo, através de compilações como Poemas de Álvaro de Campos, que nos conduzem a um universo de pessimismo, fascínio pela modernização e saudosismo, Poemas de Ricardo Reis, que nos envolvem no epicurismo do mais clássico dos heterónimos, ou O Guardador de Rebanhos, colectânea de poemas do bucólico Alberto Caeiro.

Estão ainda disponíveis títulos emblemáticos como Mensagem, o único livro que Pessoa publicou em vida em português e que revisita o passado glorioso de Portugal já eternizado n’Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, ou Livro do Desassossego, a prosa fragmentada que reflecte sobre a condição humana.

