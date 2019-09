Há animação e cortejo nocturno na Feira Setecentista de Loures

Santo Antão do Tojal volta a receber, nos dias 28 e 29 de Setembro, mais uma Feira Setecentista. A recriação histórica, na Praça Monumental, assinala o Dia Mundial do Turismo no concelho de Loures. Entre no espírito e vá dar ‘vivas’ a El-Rei D. João V.

Malabaristas, gaiteiros, contadores de histórias e centenas de figurantes. Na Feira Setecentista de Santo Antão do Tojal, em Loures, não faltará animação de rua, jogos tradicionais, danças palacianas, artesanato, produtos regionais e até um cortejo nocturno. O programa arranca este sábado, pelas 14.00, com uma exposição no Palácio dos Arcebispos e animação itinerante na Praça Monumental até depois das 23.00.

No primeiro dia de festa, destacam-se, por exemplo, as gaitas e folias populares (16.00), o duelo de esgrima (16.30), os pregões do século XVIII (17.00), a apresentação de danças da nobreza (18.30) e, sobretudo, o cortejo nocturno (21.30), evocativo da passagem de D. João V por Santo Antão do Tojal.

Com entrada livre, esta iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de São Julião e Santo Antão do Tojal, é pensada para toda a família e promete um início de fim-de-semana animado, através de uma viagem encenada até à época setecentista. Além de animação de rua, há também tasquinhas para reconfortar o estômago, no Pátio do Palácio dos Arcebispos, no Pátio da Casa Paroquial e nas traseiras da Fonte Monumental. O programa completo pode ser consultado aqui.

Palácio dos Arcebispos e Praça Monumental de Santo Antão do Tojal (Loures). Sex 14.00-00.00 e Sáb 10.00-21.00. Entrada livre.

