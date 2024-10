Há arte debaixo do chão: estas visitas guiadas mostram a arte do Metro

As estações do Metro de Lisboa são um impressionante repositório de arte da cidade visto por milhares de pessoas. Durante o ano de 2023 o Metropolitano registou nada menos do que 161 milhões de viagens. Enquanto andamos para cá e para lá reparamos nos azulejos, nas imagens, nas esculturas, mas seguimos. O Metro é por definição o transporte de quem tem pressa.

A proposta que o Metropolitano e a plataforma cultural getLISBON fazem agora é esta: demore-se. Vá ver a arte das estações com olhos de ver, guiado por quem sabe e conhece as histórias e curiosidades. A 7 de Novembro, uma quinta-feira, pelas 10.30, pode ir descobrir a exuberante estação do Parque, com o seu característico azul cobalto, e nos sábados seguintes, no mesmo horário, o Marquês de Pombal, a 9 de Novembro, e as estações do Campo Pequeno e Entre Campos, a 16.

Todas as visitas são conduzidas por Guilherme Rodrigues, apresentado como um grande conhecedor das estações de Metro de Lisboa – das diferentes fases de desenvolvimento e dos artistas intervenientes e projectos às pequenas histórias e curiosidades que são características das visitas da getLISBON. Os bilhetes custam 22€ e podem ser comprados aqui.

Mas antes das visitas, saiba desde já que a Estação do Parque foi projectada por Francisco Keil do Amaral e decorada com azulejos de Maria Keil em 1959. Em 1994 ganhou a expressão exuberante que hoje tem com as enigmáticas obras de Françoise Schein e Federica Matta, que incluem citações de filósofos e monstros fantásticos do período das navegações portuguesas.

A Estação Marquês de Pombal original chamava-se Rotunda e foi inaugurada em 1959 com azulejos de Maria Keil. Em 1995, após grandes alterações, recebeu o actual nome e obras da pintora Menez e dos escultores João Cutileiro e Charters de Almeida. As Estações Campo Pequeno e Entre Campos originais são também de 1959 com azulejos de Maria Keil. Foram remodeladas em 1994 e ganharam obras de arte inspiradas na história das zonas envolventes criadas por Francisco Simões, José Santa Bárbara e Bartolomeu Cid dos Santos.

Visitas Guiadas: Arte no Metro de Lisboa. 7 Nov (Qui) 10.30 Parque, 9 Nov (Sáb) 10.30 Marquês de Pombal, 16 Nov (Sáb) Campo Pequeno e Entre Campos. 22€

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X