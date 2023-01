Há “Avenidas da Memória” para descobrir na Livraria Barata a partir de sábado

A Câmara Municipal de Lisboa desafiou um conjunto de 13 artistas, entre os residentes do bairro de Alvalade e os fotógrafos do MEF – Movimento de Expressão Fotográfica, a registarem as suas vivências e memórias, em particular as associadas à Avenida de Roma e à Avenida da Igreja. Dividida em dois núcleos expositivos, a exposição “Avenidas da Memória” poderá ser vista quer na sala multiusos da Biblioteca dos Coruchéus quer no piso -1 da Livraria Barata, que aproveita para dar início a um novo ciclo de programação.

Na livraria, a inauguração da mostra fotográfica está marcada para este sábado, 7 de Janeiro, às 15.00. Patente até 24 de Fevereiro, poderá visitá-la de segunda-feira a sábado, das 10.00 às 20.00, e aos domingos e feriados, das 10.00 às 19.00. Paralelamente, está ainda prevista a realização de várias iniciativas, desde conversas até visitas guiadas e comentadas, que procuram aproximar os visitantes às diferentes fases do processo criativo dos artistas envolvidos no projecto.

Para os meses de Janeiro e Fevereiro, a programação da Livraria Barata inclui ainda conversas com personalidades da cultura portuguesa, encontros do clube de leitura, vários concertos comentados, oficinas para famílias e muito mais. Entre as diferentes propostas, que poderá consultar na Agenda de Lisboa, destacam-se, por exemplo, o concerto do Senhor Vulcão, que promete um repertório intimista e de folk-rap de intervenção, e o regresso da rubrica “Orquestra de Papel”, com a participação de Catarina Anacleto e Francisco Van Epps.

Avenida de Roma 11-A, Seg-Sáb 10.00-20.00, Dom e feriados 10.00-19.00

