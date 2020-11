Há chuvas de meteoros para ver nas próximas semanas

O Outono não é só sinónimo de dias mais frios e curtos: em Outubro, os céus foram agraciados com uma chuva de meteoros, à qual se juntou outra logo no início de Novembro. Melhor só o facto do pico máximo de actividade das Leónidas estar previsto já para esta terça-feira, dia 17. E há mais espectáculos nocturnos para ver até Dezembro.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), a Terra está neste momento a cruzar a órbita do Cometa Tempel-Tuttle e são os seus restos os responsáveis pela chuva de meteoros das Leónidas, cuja actividade começou a 6 de Novembro e terá o seu pico a 17, com dez a 20 meteoros por hora. “Como esta constelação só começa a nascer depois da meia-noite a nordeste, as observações deverão iniciar-se na 2.ª metade da noite”, lê-se no site do OAL.

Quanto às Oriónidas, a sua actividade máxima (uma média pouco impressionante de três meteoros por hora) está marcada para dia 28, pelas 6h20, e é possível vê-las até 6 de Dezembro. Mas, atenção, nesta altura do ano o céu encontra-se habitualmente muito nublado. “Para as observar, aconselhamos evitar noites nubladas e a poluição luminosa das grandes cidades, e procurar um horizonte desimpedido.” Lembre-se ainda: começar a olhar para o céu umas horas antes ajuda os olhos a habituarem-se melhor à escuridão (supondo que não há poluição luminosa à volta).

Ainda em Novembro, no dia 30, decorre o último eclipse lunar penumbral do ano. Infelizmente, este fenómeno só será visível na América do Norte e do Sul, na Austrália e no Leste Asiático. Se tiver família num destes pontos geográficos, sempre pode combinar uma observação por vídeo-chamada.

+ Os melhores sítios para ver as estrelas em Lisboa

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade