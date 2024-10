Há concertos gratuitos na estação de São Sebastião (e um piano para os corajosos)

“Piano para Tod@s – Música acessível para Tod@s”. É este o nome da iniciativa com que o Metropolitano de Lisboa vai assinalar o Dia Mundial da Música, comemorado a 1 de Outubro, ou seja, esta terça-feira. A partir desse dia e ao longo dos seis meses – para “fomentar a diversidade e dar oportunidade a novos talentos”, como refere a empresa em comunicado –, haverá um piano na estação São Sebastião (linha azul) disponível para qualquer um que queira partilhar o seu talento através da música.

Haverá ainda espaço para “outros momentos nos quais a música será protagonista”, de acordo com a mesma nota. A programação inclui concertos gratuitos em várias estações da rede, com destaque para o concerto dos HOME Ensemble, a 17 de Outubro. Nos dias 24 e 25 de Outubro, o Metropolitano de Lisboa dará palco a mais uma edição do festival Música ao Fundo do Túnel, que promove a saúde mental, celebrada no dia dez do mesmo mês, através de actuações de música ao vivo.

Para consultar o calendário completo, que será disponibilizado em breve, basta consultar o site ou as redes sociais da empresa.



