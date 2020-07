Há jantares intimistas com concertos e tertúlias a acompanhar no Espelho D'Água

O novo projecto SomSabor do Espaço Espelho D’Água quer dinamizar os fins-de-semana veranis neste restaurante em Belém, e dar força aos sectores económicos mais afectados pela pandemia. “Leva em conta não só a nossa sobrevivência enquanto restaurante, mas também a responsabilidade social. Há uma série de músicos que está há tempos sem se apresentar por conta da pandemia”, conta Mário Almeida, o proprietário.

O empresário e curador gastronómico Paulo Amado está responsável pela curadoria dos jantares, que arrancam já no dia 11, com os chefs Tiago de Lima Cruz e Pedro Monteiro (que voltam a cozinhar no dia 12) na cozinha e Yamandu Costa no palco. Seguem-se os chefs António Queiroz Pinto (dias 17, 18 e 19), Umaro Baldé (dias 24, 25 e 26) e José Júlio Vintém (da 31). Os jantares, preparados em conjunto com o chef residente do restaurante, Rui Araújo, acontecem sempre às 20.30 e podem ser antecedidos por uma tertúlia ou precedidos de um concerto.

Às sextas há concertos curados pelo compositor Gonçalo Sousa, que se faz acompanhar de dois convidados para encontros especiais depois das refeições. Gabriel Selvage e Rogério Pitomba (dia 17), Duo Novelo formado por Carlos Garcia e Juliana Branco (dia 24) e Yami Aloelela e Vicky Marques (dia 31) são os seus convidados em Julho. Aos sábados (18 e 25) sobe ao palco Paulo Flores, com Diogo Guanabara, Mayo Bass, Manecas Costa, Kiari Flores e Serginho Mota, logo após os jantares, para dar a ouvir a música popular angolana.

Para quem não vai em cantigas, os domingos à tarde (12, 19 e 26) estão entregues ao jornalista e escritor angolano José Eduardo Agualusa, que será o anfitrião de diferentes tertúlias sobre temas vários, acompanhado sempre de convidados. No dia 12 estará acompanhado de Paula Tavares e Nicolau Santos, a 19 recebe Fernando Fonseca Santos e David Borges e no dia 26 será a vez de Kalaf Epalanga e Zetho Cunha Gonçalves. As tertúlias decorrem sempre a partir das 18.30.

A programação de Agosto e Setembro vai ser revelada mais perto do final do mês, nas redes sociais do Espaço Espelho D'Água ou no site do restaurante. Os preços variam entre 30€ e 35€ (com jantar e tertúlia/concerto incluído) e os bilhetes já estão à venda aqui.

Avenida Brasília, s/n - entre o Monumento dos Descobrimentos e o Museu de Arte Popular. Seg-Dom 11.00-24.00. Reservas: 213 01 0510.

+ Leia aqui a revista Time Out Portugal desta semana e descubra onde comer peixe fresco

+ Com a Kitch, já pode encomendar comida de vários restaurantes num só pedido

Share the story