Há livros nos Jardins do Palácio de Belém e concerto de Xutos e Pontapés

A probabilidade de se cruzar com o Presidente da República é elevada, até porque junta dois dos seus universos: o Palácio de Belém e livros. A Festa do Livro em Belém está de regresso aos Jardins do Palácio entre 29 de Agosto e 1 de Setembro.

Marcelo Rebelo de Sousa poderá estar por lá entre livros e selfies, é certo, mas concentre as suas atenções nos livros. Ao longo de quatro dias, estendem-se nos jardins do Palácio dezenas de bancas com a presença de cerca de meia centena de editores – uma espécie de Feira do Livro em versão miniatura.

A iniciativa tem como principal objectivo promover as obras de autores de língua portuguesa, numa colaboração entre a Presidência da República, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), as Bibliotecas Municipais de Lisboa e a Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.

Além das compras, poderá ver a curta-metragem Sophia de Mello Breyner Andresen, realizada em 1969 por João César Monteiro, e um espectáculo para toda a família sobre a obra A Menina do Mar. Para os mais novos, a Rede de Bibliotecas preparou sessões de conto, jogos didáticos e animação de rua. E, se faltava música, anote os nomes já confirmados: D.A.M.A e Xutos e Pontapés.

Palácio de Belém. Praça Afonso de Albuquerque.Dias 29 18.00-22.00, 30, 31 e 1 11.00-22.00. Entrada livre.

