Em Outubro de 2022, a primeira Normal chegou a Portugal. Foi no Alegro Sintra que a marca deu a conhecer a sua variedade de produtos que, da maquilhagem à comida, promete preços “anormalmente” baixos. Desde aí, seguiram-se mais aberturas por todo o país. No centro de Lisboa, contam-se três. Ainda este ano, estão planeadas mais duas aberturas – uma no Arco do Cego e outra na Baixa.

Por todo o país, há 28 lojas Normal e prevê-se que o número continue a aumentar. A marca dinamarquesa destaca-se pela quantidade de produtos que tem à venda. À medida que vamos andando pela loja, de uma disposição labiríntica, encontramos um pouco de tudo, quer seja uma máscara hidratante para o rabo, pipocas com sabor a caramelo, esponjas de limpeza, ou um ferro de alisar o cabelo. Segundo o departamento de marketing da Normal, as lojas recebem, todas as semanas, cerca de 100 produtos novos.

Em Lisboa, há cinco espaços da Normal, no UBBO, na Amadora, no LoureShopping, no Campo Pequeno, no Saldanha Residence, e também em Entrecampos, onde a loja é de grande dimensões e faz-se valer de dois pisos. Ainda este ano, está prevista a abertura de mais duas lojas.

No Outono, na Avenida Duque de Ávila, na zona do Arco do Cego, a loja será ampla, avança ainda o departamento de marketing. No Inverno, na Rua Áurea, junto ao Elevador de Santa Justa, abrirá outra. Ainda não há datas exactas para as aberturas, mas espera-se que sejam anunciadas umas semanas antes, nas redes sociais da Normal, como é habitual.

+ Está reaberta a maior piscina de bolas do país