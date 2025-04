Há mais smash burgers de onde estes vieram. Depois do Rato, Sinner abre no Saldanha

O primeiro restaurante abriu em Outubro e a especialidade são os hambúrgueres da moda. No final de Abril, vai abrir outro espaço no Saldanha.

Há anos que Manuel Berger, José Amaral e Bernardo Braz de Oliveira são amigos. Os dois primeiros trabalham na área financeira e o último em gestão hoteleira e sempre quiseram abrir um restaurante juntos. Em Outubro do ano passado, à boleia da febre dos smash burgers, decidiram abrir o Sinner, perto do Largo do Rato. Agora, preparam-se para abrir um segundo espaço no Saldanha, no final deste mês. Tal como acontece nos seus congéneres, o menu é simples e conta apenas com duas opções de hambúrgueres, em que a carne é bem amassada na chapa e depois servida em pão brioche, claro está.

Não será exagero dizer que 2024 foi o ano dos smash burgers em Lisboa, mas cerca de um ano antes os três amigos de longa data já faziam planos para o que viria a ser o Sinner. “Um de nós vive em Londres e eu também já vivi fora – em Barcelona e na Austrália. E vimos que nesses sítios e noutros onde íamos, em Madrid, por exemplo, já havia esta febre dos smash burgers que não havia ainda em Portugal”, começa por dizer Bernardo Braz de Oliveira, um dos três sócios, que é também proprietário do Quiosque Corner, no Parque Eduardo VII.

E ainda que o conceito se assimile a outros sítios que já existiam na cidade, como o Street Smash Burgers (que hoje conta com cinco restaurantes), o que se pretende é que, no sabor, sobressaia a qualidade dos produtos. “Quisemos focar-nos no hambúrguer e na qualidade dos produtos que usamos para não ser mais uma hamburgueria normal. Usamos produtos portugueses, frescos, que são entregues dia sim, dia não.”

Ao smash burger normal (9€), que inclui duas fatias de carne, queijo americano, pickles, cebola, mostarda e ketchup, junta-se o house smash (9,50€), que leva carne, queijo americano, alface iceberg e o molho da casa, à base de ketchup, mostarda, maionese e mais alguns condimentos. Os hambúrgueres podem depois ser combinados em menu (13€ e 13,50€, respectivamente), com batata frita normal ou com batata doce frita, e uma bebida. Para quem não come carne, há sempre a possibilidade de pedir uma das opções com um hambúrguer vegetariano. E também há nuggets (4,50€).

Mas, para Bernardo, aquilo que realmente distingue o Sinner dos outros é a agenda, que todos os meses se faz de pop-ups e eventos que juntam outras marcas e restaurantes locais. “E temos o nosso evento privado – o Sinner Sessions. Temos um DJ atrás do balcão e acaba por ser uma festa com copos. Temos essa versatilidade. Não é só uma hamburgueria e pronto”, diz o proprietário, que destaca ainda as peças de merchandise, como as t-shirts (25€) e bonés (15€), que estão à venda no restaurante.

“Começámos a usar e, de repente, imensa gente pediu-nos para comprar e acabamos por fazer imensas [t-shirts] e vendemos todas. Agora, vamos lançar uma linha nova, com camisolas, t-shirts, tote bags e bonés.” É assim uma forma de dar a conhecer a marca e de criar um lifestyle em torno do Sinner. “Tens uma t-shirt do Sinner, um autocolante, um isqueiro ou tote bag que levas para a praia, que depois associas a um óptimo hambúrguer e a um bom ambiente.”

Depois do Rato e do Saldanha, prestes a abrir, há planos para mais. “Aos fins-de-semana é uma loucura. Isto rebenta. Está aqui o Jardim da Estrela e, por isso, há muita gente que vem aqui buscar, pede para levar e vai comer para o jardim”, garante. Até ao fim de 2025, esperam abrir um terceiro e, talvez, um quarto espaço, na zona de Algés ou Miraflores.

Avenida Álvares Cabral 62A (Rato). Seg-Qui 12.00-15.00 e 18.00-22.00, Sex 12.00-15.00 e 18.00-23.00, Sáb-Dom 12.00-23.00

