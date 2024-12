Há mais um campo de basquetebol renovado e tem o dedo de Joana Vasconcelos

O ano não termina em Lisboa sem um campo de basquetebol renovado de fresco. Na Doca de Santo Amaro, mesmo junto aos campos de padel que estão sob a Ponte 25 de Abril, a Hoopers acaba de inaugurar dois campos 3x3 com um piso para lá de colorido. Os traços e manchas de cor não foram escolhidos ao acaso – têm a assinatura da artista portuguesa Joana Vasconcelos.

"A cidade de Lisboa recebeu assim o seu décimo segundo espaço intervencionado pela mão da artista Joana Vasconcelos, reconhecida pela capacidade de transformar objectos do quotidiano em obras de arte icónicas, que imprimiu neste projecto a sua assinatura inconfundível", lê-se no comunicado emitido pela start-up, plataforma tecnológica que liga aficcionados da modalidade.

DR

Em 2024, a Hoopers requalificou 11 campos de basquetebol em todo o país (foram 14 se contarmos com as intervenções em Espanha e no Brasil), dos quais oito se situam na Grande Lisboa – Caxias (Abril), Linda-a-Velha (Maio), Oeiras (Junho), Quinta da Fonte e Quinta do Mocho, em Loures (ambos em Julho), no Alegro Sintra (Outubro) e em Almada (Dezembro).

Em Lisboa, com o ano a chegar ao fim, o projecto contou ainda com a colaboração do colectivo norte-americano Project Backboard, que se especializou na renovação de campos de basquetebol públicos e na instalação de obras de arte de grande escala.

