Há novos flamingos no Zoo de Lisboa

Fotografia: Jardim Zoológico de Lisboa | Há três novas crias de flamingo no Zoo de Lisboa

O sexo das crias ainda está por confirmar, mas são três e encontram-se junto dos seus pares.

O Jardim Zoológico de Lisboa adora anunciar os seus novos residentes. Estes chegaram ainda antes da rentrée, nos dias 6, 17 e 19 de Julho, mas só agora estão a ser apresentados ao público. São três crias de flamingo e encontram-se finalmente junto aos seus pares.

Não, ainda não têm uma plumagem de cor carmim, mas à medida que forem crescendo, também elas ficarão com coloração característica dos flamingos adultos. Por agora, as penas são cinzentas, os passos inseguros e até o sexo está ainda por confirmar.

Fotografia: Jardim Zoológico de Lisboa Ainda não se sabe o sexo das crias de flamingo

Quanto à instalação onde se encontram, junto dos seus pares, o Zoo garante que foi “pensada ao detalhe” para estimular o comportamento natural da espécie, que é altamente sensível à envolvente. “A reprodução dos flamingos exige um ambiente favorável, estabilidade, segurança e um acompanhamento permanente das crias”, lê-se em comunicado.

De aspecto inconfundível, devido aos pigmentos carotenos que ingere, o flamingo-rubro (Phoenicopterus ruber) nidifica em colónias e executa rituais de acasalamento em grupo. O ninho é construído pelo casal, no solo, e é composto por um cone de lama com o vértice em forma de taça. Ambos os elementos do casal incubam os ovos e cuidam das crias, sendo ainda frequente haver “creches para crias”, isto é, os flamingos cuidam dos filhos uns dos outros.

Jardim Zoológico de Lisboa (Sete Rios). Seg-Dom 10.00-20.00. 13,38€-21,38€

