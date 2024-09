Há números de porta a desaparecer no Bairro Alto, mas polícia diz não saber de nada

Insólito e enigmático, o desaparecimento de algumas placas de número de porta (também chamados de números de polícia) em várias ruas do Bairro Alto tem levado moradores a indignarem-se nas redes sociais. No grupo de Facebook "Fregueses da Freguesia da Misericórdia – Movimento de Cidadãos", o alerta é dado por um utilizador que partilha fotografias de pelos menos oito casos na zona. "Mas qual o interesse destes furtos?", reage outro membro do grupo.

DR Porta de onde desapareceu placa identificativa

A situação chegou aos ouvidos de Carla Madeira, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, que refere à Time Out, ainda assim, desconhecer "o que poderá estar a acontecer". Igualmente contactada pela Time Out, fonte da esquadra da PSP do Bairro Alto afirma não ter conhecimento de nenhuma situação do género. Uma das moradoras do bairro, porém, alega ter apresentado queixa à mesma esquadra, por via digital, na terça-feira, dia 17 de Setembro.

"Foram ter comigo, à minha residência, cerca de meia hora depois. Mostrei alguns exemplos pessoalmente e disseram para aguardar um a dois dias para receber o NUIPC [número único identificador de processo crime] e poder partilhar o mesmo, para que as pessoas possam acrescentar [os seus casos] ao mesmo processo. Continuo a aguardar resposta por parte deles", detalha Ana Catarina Correia, que conta que o desaparecimento de placas "aconteceu em várias ruas" do bairro. "Nunca presenciei algo do género", acrescenta.

Também nas redes sociais, moradores relatam ter encontrado números de porta à venda na Feira da Ladra ou em plataformas como o OLX e o Marketplace.

