Há três atracções portuguesas entre as melhores do mundo

A 7.ª edição anual dos Remarkable Venue Awards elegeu as melhores atracções mundiais em sete categorias distintas. Os prémios, promovidos pela plataforma de compra de bilhetes Tiqets, foram entregues na noite de 18 de Outubro, em Sevilha, e, pela segunda vez consecutiva, Portugal arrecadou três galardões. Em competição estiveram 56 atracções de vários países, sendo que os sete vencedores foram determinados por uma votação global.

O espectáculo imersivo Spiritus Lightshow, na Igreja dos Clérigos, no Porto, recebeu o prémio na categoria de Local Mais Notável. “Vemos este prémio como um reconhecimento do valor de combinar o inigualável legado histórico e arquitetónico com Arte e as mais recentes tecnologias para criar uma experiência verdadeiramente única, da qual todos saem transformados”, refere, em comunicado, Edoardo Canessa, produtor do OCUBO, atelier promotor do Spiritus Lightshow.

Na categoria de Melhor Museu, venceu o Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. O director Alexandre Nobre Pais afirma que “O Museu Nacional do Azulejo vai entrar num período de reformulação e mudança e este prémio, por nos dar o olhar dos nossos visitantes, ajuda-nos a indicar o caminho.”

Já o Zoomarine Algarve foi considerado a Melhor Experiência Familiar. “Um prémio que reconhece o serviço de excelência não de uma empresa, mas de toda a 'família Zoomarine', que se dedica diariamente em proporcionar uma experiência de entretenimento incrível que permite que as pessoas se conectem com a natureza de uma forma divertida e educacional", realça Hugo Brites, o director de marketing do parque aquático, no mesmo comunicado.

As restantes categorias incluem El Capricho de Gaudí, em Espanha, o Passeio de Gôndola Comentado, em Itália, a Tulip Experience Amsterdam, nos Países Baixos, e por fim, o pavilhão Terra da Expo City Dubai.

