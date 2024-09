Há um campeonato do mundo para os aficionados do café e vai acontecer em Lisboa

Chávenas alinhadas e técnica afinada: quem é o melhor no domínio da Aeropress é o que se vai descobrir este mês na final do World AeroPress Championship, que acontece pela primeira vez em Portugal. Durante dois dias, Lisboa vai ser a capital do café de especialidade.

O que seria uma boa notícia começou, aliás, com uma polémica: se Portugal iria receber pela primeira vez este evento, criado em 2008, seria também a primeira vez que o país que recebe a competição não ficaria responsável por torrar o café, tendo essa missão ficado, inicialmente, entregue a Espanha. A polémica não se fez esperar e, nas redes sociais, as marcas e as fábricas portuguesas fizeram-se ouvir, afinal Portugal seria capaz de torrar o café. A organização percebeu, recuou e entregou a torra à Olisipo Coffee.

O momento é, então, de encontro. Nos dias 20 e 21 de Setembro, no Suspenso Lisboa, os melhores baristas de 64 países disputarão o título mundial numa competição que é, acima de tudo, uma festa – a festa perfeita para os amantes de cafeína. Além do concurso, cujo vencedor é apurado através de rondas eliminatórias, há provas de cafés, amostras de produtos, máquinas e de tudo o que diz respeito a este universo.

O representante português ainda não foi seleccionado, uma vez que o campeonato nacional acontece só no dia 8 de Setembro, no Porto, mas o campeão em título, o tailandês Tay Wipvasutt, está já confirmado em Lisboa. Contam para avaliação factores como a moagem do café, a temperatura da água, o tempo de infusão e a pressão aplicada na extração, tudo num curto período de tempo.

Apesar de o World AeroPress Championship ser coisa séria, o evento é aberto ao público e as formalidades ficam à porta.

Suspenso Lisboa, Rua de Santiago 19, Castelo (Lisboa). 20-21 Set. 20€

