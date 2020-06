Há um escape game que o quer pôr a puxar pela cabeça nas ruas de Lisboa

Lisboa, 1998. No ano em que José Saramago seria galardoado com o Nobel da Literatura, é encontrado sem vida. O objectivo é alterar a sucessão de acontecimentos e evitar que o escritor português morra sem receber o prémio. Assim está dado o mote para o escape game A Vingança dos Poetas. Criado por Jéssica Bronze e Filipa Silva, fundadoras da Timeless Lisbon, este desafio desenrola-se ao ar livre, por zonas emblemáticas da capital.

Devido à pandemia, Jéssica e Filipa tiveram de interromper as actividades, mas a partir de 6 de Julho estão de volta às ruas de Lisboa. Desta vez, com novidades, integração do digital, numa experiência imersiva baseada no conceito de escape room. As sessões têm uma duração de hora e meia, a partir de 10€ por pessoa. Os grupos podem ser constituídos por duas a 14 pessoas.

Além da experiência que nos transporta aos anos 1990, a Timeless Lisbon tem outro desafio no exterior, que se passa no tempo do Marquês de Pombal. Conhecido como o mentor da reconstrução da cidade depois do terramoto de 1755, o que pensaria se lhe dissessem que era também um assassino responsável por inúmeras mortes? O objectivo é travá-lo numa espécie de viagem no tempo.

Para assinalar o regresso aos mistérios inspirados em fragmentos da história portuguesa, a Timeless Lisbon tem uma promoção de lançamento, com um desconto de 20% ao usar-se o código REGRESSO2020 na reserva no site.

