Há um menu especial com cogumelos no Infame até ao final do mês

Está aberta a época dos cogumelos. O restaurante Infame, no 1908 Lisboa Hotel, no Largo do Intendente, vai homenagear os fungos com um menu de degustação especial até 28 de Fevereiro.

O chef Nuno Bandeira de Lima, responsável por uma cozinha com influências orientais e de fusão, aproveitou a sazonalidade dos cogumelos para pôr mãos na massa e fazer um menu que é uma viagem pelo maravilhoso mundo deste fungo, com espécies tão diversas.

A experiência de degustação tem três momentos e começa com um amuse bouche com cogumelos shitake em tempura com maionese de estragão. O primeiro prato é um ovo cozinhado a baixa temperatura com um mix de cogumelos trufados, creme fraîche e uma telha de parmesão. Segue-se um risoto de cogumelos selvagens, com azeite de trufa com salada de cogumelos frescos e raíz de lótus.

O menu está disponível até dia 28 de Fevereiro, com o valor de 28€ por pessoa sem bebidas. Com pairing de vinhos sobe para 35€. Em alternativa, se não for fã de cogumelos, a carta normal do Infame está disponível tanto ao almoço como ao jantar.

Largo do Intendente, 6 (Intendente). 21 880 4008. Dom-Qui 12.00-15.00/ 19.00-22.00; Sex-Sáb 12.00-15.00/ 19.00-23.00.

