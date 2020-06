Há um novo baloiço para voar com vista para o Douro

Entre o céu e o rio Douro, há uma nova atracção no Parque do Divino Salvador.

Há uma nova atracção turística em Marco de Canaveses: um baloiço comunitário com vista para o rio Douro. O Baloiço Nossa Senhora da Luz está instalado no Parque do Divino Salvador, junto à Igreja de Magrelos, na freguesia de Bem Viver. Foi construído pela comunidade local da freguesia e da paróquia e inaugurou no dia 10 de Junho.

O Parque do Divino Salvador já tinha uma bela vista sobre a paisagem do Douro, mas o novo baloiço é um motivo reforçado para visitar o local, coleccionar fotografias e voar entre o céu e o rio Douro. O parque fica junto à paróquia, nas seguintes coordenadas: 41.097667, -8.217615.

+ Este restaurante no meio da floresta é perfeito para refeições em distanciamento social

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Share the story