Há um novo festival em Lisboa e junta cerveja artesanal e escalada

Escala 25 | O Escala 25 abriu em Junho com aulas, treinos e rotas com diferentes dificuldades

Está a chegar a Lisboa um novo festival de cerveja artesanal, que se distingue pelo cenário único. O Ponte & Pints acontece nos dias 23 e 24 de Maio, ocupando o Escala25, junto à Experiência Pilar 7, mesmo debaixo da Ponte 25 de Abril.

Serão dois dias de festa, com 14 cervejeiras locais a dar a provar o melhor que andam a produzir. São elas a Musa, Oitava Colina, Dois Corvos, Fermentage, Rafeira, A.M.O, Chica, HopSin, Pato, Frenetic, Praxis, Quimera, Mean Sardine e Perfect Peaks. Para acompanhar as cervejas artesanais, haverá bancas de street food e um mercado sustentável, para garantir que ninguém fica com fome.

O Ponte & Pints promete trazer uma nova energia ao espaço urbano do Escala25, celebrando a criatividade e o espírito comunitário da cidade. Além das cervejas e da gastronomia, haverá ainda performances e música ao vivo com nomes como Neil Fernandes e propostas gastronómicas como a KAU Burgers. O evento inclui ainda actividades de escalada, que decorrem ao longo de todo o festival.

Escala25 (Lisboa). 23-24 Mai Sex 16.00-00.00, Sáb 12.00-00.00. Entrada gratuita.

