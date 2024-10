Há um novo festival literário em Lisboa (com Gonçalo M. Tavares e Dulce Maria Cardoso)

O primeiro festival literário de Santa Maria Maior está aí à porta. Entre os dias 25 e 27 de Outubro, o Palavrio vai ocupar o auditório da Abreu Advogados, o Teatro Nacional de São Carlos e o Museu do Fado. Gonçalo M. Tavares, Dulce Maria Cardoso e Rui Vieira Nery são alguns dos convidados.

O festival, com curadoria do editor e escritor Manuel Alberto Valente, procura promover conversas em torno da literatura e, para isso, chama quem melhor sabe do assunto. Na sexta-feira, o auditório da Abreu Advogados recebe Gonçalo M. Tavares para explorar os conceitos de cidade, de encontro, de determinismo, acaso e fatalidade. Às 21.30, a conversa é moderada por Ricardo Gonçalves Dias, autor e vogal do executivo da Junta com o pelouro da Cultura.

No sábado, 26, no Teatro Nacional de São Carlos, a autora Dulce Maria Cardoso e Nicolau Santos, jornalista e romancista, abordam Angola, a colonização e a descolonização, temas centrais nas suas obras. A conversa tem hora marcada às 16.00 e é moderada por Manuel Alberto Valente. Às 18.00, é a vez de Rui Vieira Nery, professor e musicólogo, liderar uma conferência sobre o fado operário. O fadista Tiago Correia canta.

O último dia, domingo, faz-se no Museu do Fado. Inês Dias e João Paulo Esteves da Silva viram o foco para a poesia, numa conversa moderada por Raquel Marinho, que apresenta o podcast O poema ensina a cair. Acontece às 16.00. Um pouco depois, às 17.30, o jornalista e autor brasileiro Álvaro Filho junta-se a Catarina Carvalho, também ela jornalista, para falar sobre cidades – as imaginadas, as reais, e Lisboa. Modera Isabel Lucas, jornalista e crítica literária.

Neste dia, às 19.00, a programação encerra com a atribuição da segunda edição do Prémio Literário Armando Baptista-Bastos.

Vários locais (Freguesia de Santa Maria Maior). 25-27 Out. Sex 21.30, Sáb 16.00 e 18.00, Dom 16.00-19.00. Entrada livre

