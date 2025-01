Há um novo livro – que também é uma nova visita guiada – no Oceanário

É um livro? É uma visita guiada? Sim, sim e mais do que isso: é as duas coisas ao mesmo tempo. Vasco e o Mergulho no Tempo é o mais recente projecto para miúdos a partir dos 5 anos do Oceanário de Lisboa. Lançado esta terça-feira, dia 21 de Janeiro, conta com ilustrações de Mariana Rio e revela algumas curiosidades das profundezas do mar. Mas não só: também fala sobre as ameaças que têm posto em causa os oceanos e propõe uma série de acções sustentáveis que todos podemos adoptar para salvar as espécies em vias de extinção.

Teresa Santos, Isabel Fonseca, Gonçalo Silva e Diogo Geraldes (da equipa educativa), foram os responsáveis por escolher as personagens que, neste projecto, iam acompanhar a mascote do espaço, Vasco, entre as muitas espécies marítimas que existem. Olharam "em específico para aquelas que não se dá a devida atenção, porque, na verdade, é impossível dar a conhecer todas as curiosidades do Oceano. Por exemplo, as crianças ficam surpreendidas quando lhes dizemos que existem peixes em forma de panqueca", conta Teresa na apresentação à imprensa.

Depois da narrativa estar construída, chegou a altura de converter as palavras em desenhos. "Confesso que antes de aceitar o trabalho, fiz imensos esboços da figura mais característica do Oceanário, o Vasco. Era uma enorme responsabilidade que tinha em mãos, queria obviamente manter os traços da personagem, mas também queria dar a minha identidade à mesma.", descreve Mariana Rio. Durante o processo de desenhar e pintar, a ilustradora teve ainda a ajuda de especialistas na área para que nenhum pormenor científico falhasse – "lembro-me de estar a contar tentáculos, dentes e barbatanas".

O livro está à venda na loja do Oceanário (por 19,99€) – e a respectiva visita, que inclui a narração do texto, também já está disponível. Custa 54€ para uma criança acompanhada de dois adultos.

