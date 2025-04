Há um novo projecto para proteger as estradas mais bonitas de Itália

As estradas mais deslumbrantes do país serão objecto de uma certificação especial – eis o que sabemos até agora.

Europa? Todo o continente é maravilhoso, mas muitos dos seus locais mais bonitos podem ser encontrados num único país: Itália. Não admira, pois, que recentemente mais 13 aldeias tenham sido acrescentadas à lista das “mais bonitas” do país, incluindo uma povoação da época romana e uma cidade murada ao lado de uma ravina. A organização sem fins lucrativos, que começou a avaliar estes locais em 2002, foi fundada por um grupo de presidentes de câmara e chama-se I Borghi più belli d'Italia (“As mais belas aldeias de Itália”).

Mas agora estão a expandir os seus horizontes… para as estradas. “Le Strade più belle d'Italia” significa “as estradas mais bonitas de Itália” e é uma nova certificação que será concedida a 100 rotas que passam por paisagens particularmente gloriosas e têm atracções históricas e gastronómicas no seu percurso.

Cada estrada situa-se numa zona protegida, onde o património cultural e natural é preservado, e a sinalização marcará o início e o fim destas estradas certificadas.

Os painéis informativos irão orientar os viajantes para todos os pontos de interesse espalhados pelas estradas, como os lagares de azeite, as vinhas e as quintas de queijo, e tudo isto será financiado por uma mistura de organismos públicos e privados – os fabricantes de automóveis, as empresas agrícolas e as organizações de turismo podem patrocinar determinadas estradas, por exemplo.

Então, qual é a motivação por detrás de tudo isto? Bem, de acordo com Dolcevia, a agricultura constitui não só a base da adorada cozinha do país, mas também da sua paisagem. Os agricultores são fundamentais para cuidar das zonas rurais italianas, pois o seu trabalho não só preserva o património como também os ecossistemas em jogo.

O crescimento do turismo rural é uma oportunidade aliciante, uma vez que representa uma oportunidade de rendimento em zonas históricas e menos conhecidas. Esta atitude esteve também por detrás do lançamento dos brilhantes comboios turísticos vintage de Itália, sobre os quais falámos em 2023 – leia mais sobre eles aqui, e veja ainda o nosso guia das cidades e aldeias mais bonitas de Itália.

