Há um novo restaurante de cozinha tradicional portuguesa no Páteo Bagatela

O Páteo 51, no Páteo Bagatela, perto das Amoreiras, é um restaurante de comida tradicional portuguesa daqueles à antiga, com toalhas de tecido e duas salas bem espaçosas, uma delas inteiramente para fumadores.

Manuel Ribeiro, antigo dono do Sabor & Arte, vendeu esse restaurante para abrir um maior, numa zona que já conhece de ginjeira, onde sabe o que a clientela gosta de comer, e com a boa comidinha portuguesa que começou a servir nesse primeiro espaço. Investiu num aquário, logo à entrada do Páteo 51, com lagostas e bivalves bem à vista, numa montra de peixe sempre fresco (há robalos para uma ou duas pessoas, cantaril, linguado, salmonetes e por aí fora) e numa garrafeira envidraçada, entre as duas salas, bem completa e com muitas referências portuguesas.

Fotografia: Inês Félix

O menu é bem completo para almoços, lanches ajantarados e jantares. O que mais sai são os filetes de pescada com arroz de lingueirão (15,90€), as pontilhitas fritas com malandrinho de tomate (15,90€) ou o polvo à lagareiro (17,90€), tenro e numa dose generosa e com cuidado no empratamento, mas há pratos mais complexos, como o vol-au-vent de bacalhau com molho de ervas (15,90€). Nos pratos de carne estão a trabalhar com carnes maturadas, como o entrecôte nas brasas (17,50€), têm costeletas de borreguinho (15,90€) ou supremo de pintada com amêndoas e Moscatel (14,90€).

Fotografia: Inês Félix

Durante todo o dia há opções para petiscar, dos croquetes de alheira com compota de laranja (6€) à saladinha de polvo (8,50€) ou pratinho de presunto Pata Negra (13,90€), sempre pronto a picar com o cestinho de pães e broa do couvert.

Fotografia: Inês Félix

Para terminar com nota doce, prove a merengada de arroz de doce (4€) sem medos que seja muito doce – o toque de lima ajuda a equilibrar –, a panacotta de coco e framboesas (4,50€) ou outro clássico, a sericaia com ameixa de Elvas (4,90€).

Pateo Bagatela, Rua da Artilharia 1, 51, Loja O (Rato). Seg-Sáb 12.00-23.00.