Há um oásis para descobrir no meio da cidade

A piscina do Late Birds, até há bem pouco tempo um privilégio dos hóspedes que visitavam o pequeno hotel com um público-alvo gay, está agora aberta para quem quiser refrescar-se.

A guesthouse já reabriu com o selo Clean & Safe, tanto para turistas como para lisboetas, e é um bom sítio para ir dar um mergulho quando os termómetros sobem e a fila para a Costa da Caparica cresce.

Os responsáveis do hotel preparavam-se para abrir um outro Late Birds no Porto, que “ficou em stand-by”, dizem, durante a pandemia. Algumas reservas para o Verão foram canceladas, mas para já têm “40% da ocupação para Agosto” preenchida, avança Diogo Vieira da Silva, responsável de comunicação.

Até lá, vão permitindo visitas exteriores, entre as 11.00 e as 20.00: os “pool days”, como lhe chamam. Há três opções de visita – meio-dia (14.00-20.00) a 15€, dia inteiro (11.00-20.00) a 25€ ou um pack dia completo (11.00-20.00) por 35€, que inclui também refeição, bebida e sobremesa.

As toalhas são disponibilizadas pelo hotel e o serviço de petiscos e cocktails à la carte mantém-se (pago à parte). Na lista de bebidas, há cocktails como o Cherry Martinez, feito com ginjinha e tequila, ou o Portuguese Spritz, com vinho do Porto branco e tónica. O uso de máscara só é obrigatório nas zonas comuns interiores, não no jardim.

Durante o fim-de-semana, altura mais preenchida do hotel, apenas são aceites cinco visitantes exteriores. Durante a semana, o hotel já permite visitas de grupos maiores. A julgar pelo fim-de-semana passado, com lotação esgotada, convém reservar com antecedência pelo WhatsApp (93 300 0962) ou e-mail.

A guesthouse, um “all-male gay resort”, como se lê no site, continua a aceitar reservas de estadias, a partir de 100€/noite (preço para um quarto para duas pessoas em Julho) nesta altura do ano. Um boa solução para quem viu as férias em Mykonos canceladas.

Travessa André Valente, 21 A, Bairro Alto (Lisboa). Piscina entre 15€ e 35€. Seg-Dom 11.00-20.00. Reservas pelo WhatsApp (93 300 0962) ou pelo e-mail (info@thelatebirdslisbon.com). +info: www.thelatebirdslisbon.com

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

Share the story