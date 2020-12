Há um patinho gigante nos jardins do Taguspark

É inspirado nos patinhos de borracha que gostamos de mergulhar na banheira e está a flutuar no lago do jardim do Taguspark. A obra é o artista português OSIR.

Um patinho gigante revestido de espelhos é a nova peça de arte urbana do Taguspark, e junta-se a um esquilo, também de grandes proporções, mas de Bordallo II que em Outubro apresentou aqui mais um exemplar da sua série Big Trash Animals. O esquilo mora nos jardins junto ao Edifício Qualidade A, enquanto que o patinho pode ser visto nos lagos do jardim do edifício Núcleo Central do Taguspark.

A nova escultura, chamada IN’DUCK’TION, é da autoria de OSIR e faz parte do projecto #REFLETE, onde o artista plástico trabalha a partir de materiais vulgares, improváveis e inexplorados, neste caso o espelho. OSIR recuou ao imaginário infantil para criar uma peça que transmitisse sentimentos de felicidade e bem-estar que o artista considera essenciais para o ser humano, numa reflexão sobre o momento actual que vivemos. Apesar da peça estar ancorada, tem alguma liberdade de movimentos.

©DR Escultura de OSIR no Taguspark

O roteiro deste Museu de Arte Urbana em desenvolvimento no Taguspark já conta com várias obras de artistas plásticos portugueses. Além de Bordalo II, há mais para ver da autoria de Clo Burgard, Youthone, Gonçalo Mar, The Caver, Styler e Intervenção Rethorica.

