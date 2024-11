Há uma barbearia abençoada na Rua da Glória

Abriu a 13 de Maio – Dia de Nossa Senhora e das aparições de Fátima –, por isso deve estar abençoada. “Foi o que muitas pessoas me disseram na inauguração”, conta o proprietário da Barbearia 1025, Ricardo Oliveira. Até aqui chegar, foi longa a peregrinação. Ricardo gostava de cortar cabelos desde muito jovem: quando estava na escola, passava tardes a dar novos looks às cabeças dos amigos e a experimentar estilos diferentes. A paixão dava tanto nas vistas que as pessoas mais próximas começaram a sugerir que devia tirar um curso. Infelizmente, não era assim tão fácil.

“Estes cursos são caros e, na altura, eram ainda mais porque havia poucas escolas. Nunca tive grandes posses e os meus pais sempre trabalharam, por isso, não era algo muito acessível”, confessa. Nem por isso deixou de cortar cabelos e barbas aos amigos, mesmo que fosse preciso ter outras profissões – trabalhou numa operadora de telecomunicações, onde fazia reclamações de facturação, e no aeroporto de Lisboa, onde ajudava nas cargas e descargas.

Rita Chantre A Barbearia 1025 está localizada na Rua da Gloria

Um dia, surgiu a oportunidade que iria mudar a sua sina. “Um colega de trabalho disse que conhecia o responsável da Barbearia Oliveira, o Bruno [Oliveira], que fazia workshops de corte de barbas. Desafiou-me a participar”, recorda. Desafio aceite. Aprendeu técnicas clássicas que ajudaram a complementar o estilo que desenvolveu de forma autodidacta, o que foi alimentando mais ainda a vontade de se dedicar ao ofício de vez. "Eu disse que gostava de aprender, mas não tinha dinheiro, estava a começar a trabalhar. Essa altura coincidiu com o nascimento do filho do Bruno, ele não tinha muito tempo, mas estava disponível para me ajudar. Aprendi praticamente tudo em contexto de trabalho. Cheguei a praticar em cabeças académicas, mas, devagarinho e com muita ajuda, fui aprendendo as técnicas e aplicando em clientes”, descreve.

Ricardo agarrou a oportunidade e não mais a largou, tornando-se num elemento importante da Barbearia Oliveira. Agora sentiu que estava na hora de se aventurar. “Surgiu a oportunidade de abrir uma loja e, motivado pela minha esposa, avancei com o meu projecto. Não era a minha prioridade, ainda por cima os alugueres estão muito caros, mas descobri este espaço e decidi arriscar”, conta, acrescentando que manteve a boa relação com os antigos empregadores, que inclusive o incentivaram nesta aposta.

A Barbearia 1025 está instalada no número 71 da Rua da Glória e é facilmente reconhecível pelo Barber Pole instalado junto à porta. O espaço pode não ser muito grande, mas, para Ricardo, é o ideal. “Não tenho lugar para os clientes se sentarem à espera, por isso agora só funciono por marcações. Mas já tive um colega a trabalhar comigo aqui dentro e funcionou perfeitamente”, diz.

Rita Chantre

Os primeiros meses têm sido positivos. Muitos dos clientes regulares que costumava atender na Barbearia Oliveira transitaram para este novo espaço e, com o espalhar da palavra, vieram outros novos. Isto não suscitou uma rivalidade? “Ninguém ficou chateado. Continuamos a dar-nos muito bem. Há tantas pessoas para cortar o cabelo em Lisboa que ninguém fica a perder. Há espaço para todos”, garante.

O segredo para o sucesso é trabalhar com gosto, criar ligações com os clientes e continuar a crescer e a aprender – ainda este mês, o barbeiro vai estar na Holanda a frequentar um workshop. “Gosto de estar actualizado relativamente às novas gerações e aos novos cortes. Além disso, uma das coisas que faz com que os portugueses cá venham é porque me preocupo e gosto de conversar com as pessoas. Quero que se sintam em casa. Não me importo de trabalhar com turistas, mas, para mim, é importante criar esta ligação forte com os locais. Se tiver de perder meia hora à conversa com alguém, faço-o”, afirma.

No futuro, Ricardo quer abrir uma escola. "Gostava de conseguir dar formação a alguém que se torne da minha confiança”, confessa. Como fizeram com ele. Abençoado o dia.

Rua da Glória 71. Seg-Sex 09.30-19.00, Sáb 09.00-17.00. 92 913 1384