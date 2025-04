Há uma instalação de luz e cor, gratuita e muito instagramável, nas Amoreiras

A artista dos Países Baixos Irma de Vries, do Studio Irma, estreia-se em Portugal com a instalação imersiva Rainlight. Até 21 de Maio, no Amoreiras Shopping Center, poderá visitar a obra de luz, cor e som todos os dias entre as 12.00 e as 22.00. A entrada é gratuita.

Composta por milhares de luzes suspensas, que simulam gotas de chuva brilhantes e prometem transportar os visitantes para "um universo sensorial onde luz, cor e ciência se unem para despertar felicidade e bem-estar", Rainlight inspira-se "no fenómeno natural da chuva e nos seus efeitos positivos sobre a mente humana", lê-se em comunicado de imprensa. O espaço, que vai ganhando diferentes tonalidades de cor, é o cenário perfeito para quem gosta de partilhar fotografias nas redes sociais.

DR

Irma de Vries tem tido lugar de destaque no Moco Museum em Amesterdão, Barcelona e Londres e já fez apresentações do seu trabalho em Bruxelas e na Roménia. “Inspirei-me na forma como a natureza comunica connosco de forma subtil. Depois da chuva, os iões negativos libertados no ar fazem-nos sentir mais calmos, mais felizes. Rainlight é a minha tentativa de transformar essa sensação em luz, cor e movimento”, explica a fundadora do Studio Irma.

Amoreiras Shopping Center, piso 2, junto à escadaria central. Seg-Dom 12.00-21.00. Até 21 de Maio. Entrada livre

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook