Há uma mini fábrica de sandálias em Campo de Ourique e produz para todo o mundo

O portão azul e a fachada azul bocalto prendem a atenção de quem passa, mas é preciso entrar para perceber o que realmente acontece lá dentro. Atravessado o pequeno pátio, o barulho das máquinas e o cheiro a couro são as primeiras pistas. Numa pequena linha de montagem vemos sandálias em diversas fases de produção – solas, tiras, aplicações e acabamentos formam uma sequência ordeira. Todos os dias, são produzidos entre 15 a 20 pares. Para Marie Paquin, fundadora da Mama Praïa, ainda há margem para crescer, mas não demasiado.

“Viemos para Portugal visitar fábricas no Norte, mas veio a Covid e acabámos por não trabalhar com nenhuma. Quando chegámos aqui dissemos: vamos tentar fazer isto por nós. Tínhamos uma máquina e uma primeira pessoa a ajudar-me e ao meu marido. Foi o início de uma pequena equipa, que foi crescendo pouco a pouco. Hoje, fazemos tudo aqui e isso é muito especial. Não queremos deixar este modelo – há muita gente a viver em Lisboa ou de visita, que passa por aqui e quer fazer o seu par de sandálias personalizado. E as pessoas gostam de ver como as coisas são feitas”, explica Marie.

Alexandre, o marido, é uma espécie de braço direito, mas a grande força de produção são as cinco mulheres que laboram na oficina. Entre os cinco modelos de sandálias aqui produzidos, há um best-seller. Chama-se Fisherman e tem feito um brilharete em lojas de alto gabarito, como o Le Bon Marché, em Paris, mas também nos pés de moças inspiradoras, como Vicky Montanari ou Blanca Miró. “Uma amiga minha queria umas sandálias que escondessem os dedos. Já tínhamos feito um modelo com duas tiras, mas quando criámos este, faz quatro anos, foi um boom“, continua Marie. Os preços começam nos 175€ e podem chegar aos 345€. Tudo depende dos materiais e acabamentos.

Quem aqui chega em busca de algo único também encontra. São as vantagens de produzir em Lisboa. Na pequena fábrica, Marie recebe clientes com pedidos especiais. Tudo é possível: escolher a pele, aplicações e recortes ou ainda optar por acabamentos de contraste. Sem grande stock para gerir, um par de sandálias demora dois ou três dias a produzir.

Além das vendas directas, a outra metade do negócio assenta em encomendas para lojas, uma forma de ocupar a Mama Praïa durante todo o ano, mesmo no Inverno. Marie afirma que 80 por cento da produção se destina ao mercado francês, embora os Estados Unidos tenham estado a ganhar expressão. Em Portugal, os principais pontos de venda estão no Príncipe Real, em Lisboa, e mais recentemente na Comporta. “Queremos encontrar uma loja que venda também no Porto, temos muitos pedidos de lá. É um projecto para o próximo ano”, resume.

A marca não nasceu em Portugal, mas a história de Marie e das suas sandálias começou por estas bandas. “Estava em Portugal, tínhamos vindo numa auto-caravana. Rompi as sandálias que tinha, procurei umas novas e não encontrei nada”, recorda. De regresso a casa, em Nantes, pôs mãos à obra. Ideias não lhe faltavam, afinal, trabalhava para uma marca francesa e estava por dentro das tendências. Comprou restos de peles, teve aulas e começou a produzir as primeiras sandálias, sozinha. Ao fim de dois anos, o trabalho estava a tornar-se demasiado para uma só pessoa.

A cada ano que passa em Lisboa, não é só a equipa que cresce – é também a escala de tamanhos. Actualmente, a Mama Praïa produz sandálias do 35 ao 43, o que parece ainda não ser suficiente para atender aos desejos de alguns clientes. Pedem, sobretudo, sandálias para os mais pequenos. As primeiras devem chegar no Verão de 2026.

Rua Bombeiro Catana Ramos, 18, Campo de Ourique (Lisboa). 93 532 5205. Por marcação

