Há uma nova bolsa para artistas mulheres e tem mentoria de Joana Vasconcelos

Lançada esta sexta-feira, a Women in Art Fellowship é uma nova bolsa destinada a mulheres no campo das artes, no valor de 27 mil euros. As candidaturas decorrem até 8 de Junho.

O atelier de Joana Vasconcelos foi o local escolhido para a apresentação pública da Women in Art Fellowship, um programa de financiamento e mentoria dirigido a artistas mulheres, que conta com a artista portuguesa no papel de madrinha. Por trás da iniciativa está a VIA Outlets, empresa que opera em Portugal através do Freeport Fashion Outlet e do Vila do Conde Fashion Outlet, a State of the Art, empresa de consultoria na área da arte contemporânea, e a Portugal Manual, rede que, desde 2018, se dedica à promoção de novos artesãos portugueses.

"Faz falta uma bolsa que capacite as mulheres no início da carreira", refere Catarina Tomaz, directora de marketing da VIA Outlets. Mais do que um apoio financeiro – a bolsa tem o valor de 27 mil euros, dos quais cinco mil vão directamente para a artista seleccionada –, a capacitação, através de formação e mentoria, bem como o reforço dos canais de comunicação fazem parte da bolsa.

A open call foi lançada na última sexta-feira e decorre até 8 de Junho. Até ao final desse mês, um júri seleccionará dez finalistas, que até 30 de Setembro recebem formação e apoio ao desenvolvimento do projecto proposto. Para responder à chamada é preciso ter mais de 18 anos, apresentar um projecto artístico original, ser residente em Portugal há pelo menos três anos (e falar fluentemente português), não ser representada por nenhuma galeria e nunca ter sido financiada por nenhuma bolsa ou mecenas.

"Os projectos vão ser avaliados em função da qualidade artística e da originalidade, mas também tendo em conta o potencial para exposição, a coerência e a viabilidade da proposta e ainda a sustentabilidade e inovação dos materiais e processos", explica Filipa Belo, fundadora da Portugal Manual. A 15 de Outubro, será anunciada a vencedora da primeira edição da Women in Art Fellowship. "A ideia é que não seja só um apoio financeiro, que se esgota rapidamente, mas algo que possam usar ao longo do tempo", resume ainda.

Em Fevereiro e Março do próximo ano, a vencedora fará uma exposição, num local ainda a anunciar. Para Joana Vasconcelos, que através da própria fundação também apoia jovens estudantes de artes, a bolsa surge como um pilar. "Um dos grandes apoios que se pode dar é o apoio inicial para as pessoas poderem produzir obra. Uma obra não se constrói com uma peça ou duas, mas sim com um atelier, com estabilidade económica, com a capacidade de ter várias exposições e com a fluidez financeira que permita criar um corpo de obra", resume a artista.

Em 2000, Joana Vasconcelos foi a vencedora da primeira edição do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, um impulso na carreira que a levou a viajar até Fátima, onde produziu a obra www.fatimashop, a mesma que acabaria por ser comprada pela Fundação Louis Vuitton. "Não é com 27 mil euros que se faz uma carreira, mas é com 27 mil euros que se salva um artistas", sintetiza.

