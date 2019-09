Há uma nova categoria nos Prémios Meios & Publicidade e a Time Out está nomeada

Os Prémios Meios & Publicidade, que acompanham as novidades do universo da comunicação, regressam com três novas categorias, entre as quais Título de Lazer e Lifestyle, para a qual a Time Out está nomeada. A cerimónia de entrega de galardões está marcada para 3 de Outubro, na Altice Arena.

A 17.ª edição dos Prémios Meios & Publicidade está de volta à Altice Arena, a 3 de Outubro, pelas 19.30, para galardoar três dezenas de vencedores nas áreas de “Marketing e Publicidade”, “Media” e “Personalidades”. Este ano, há três novas categorias: Plataforma de Streaming, com a HBO, a Netflix, a RTP Play e a OTT a disputar a posição; Canal de Desporto, com um frente-a-frente entre a Sport TV e a Eleven Sports; e Título de Lazer e Lifestyle, para o qual a Time Out está nomeada, juntamente com a New in Town.

“Num segmento que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque, sendo aposta quer para novos projectos quer para publicações de outros segmentos mas que piscam o olho a esta tendência, a Time Out foi uma das primeiras publicações de lifestyle em Portugal e continua a ser a única publicada em papel de forma regular”, pode ler-se no site da Meios & Publicidade. “Além da edição de Lisboa, que esteve na génese do projecto, a marca conta com uma edição mensal no Porto e tem apostado no lançamento de edições especiais como a Time Out Miúdos, Time Out Açores, Guia Time Out das Melhores Praias de Portugal ou o roteiro Time Out Estrada Nacional 2. O Time Out Market, que materializou o conceito em torno do lifestyle num espaço físico em Lisboa, foi entretanto alargado a mais países.”

Na área dos Media, além das novidades, conta-se com mais de uma dúzia de categorias, destacando-se, por exemplo, a categoria de Lançamento, que irá galardoar o novo órgão de comunicação mais inovador, para o qual estão nomeados a Rádio Observador, o Polígrafo e a revista A Nossa Prima. Já na área de Marketing e Publicidade, distinguir-se-à uma Agência Criativa, uma Agência de Meios, uma Produtora de Publicidade, uma Empresa de Publicidade Out-of-Home, uma Agência de Design, uma Agência de Comunicação, uma Agência de Eventos e Activação e a Marca do Ano.

Premiados são também os mais influentes da indústria, com a categoria de Personalidade de Meia a ser disputada entre Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, e António Carrapatoso, presidente do Conselho de Administração do Observador. A categoria de Personalidade de Publicidade é disputada entre Hugo Veiga (AKQA São Paulo); Pedro Pina (Google) e Tomás Froes (Partners), enquanto Filipa Appleton (Lidl), Inês Drummond Borges (Worten) e Manuel Botelho (APAN) estão seleccionados para a Personalidade de Marketing.

Como habitual, os nomeados foram seleccionados pela redacção da Meios & Publicidade. Ao todo, são 106 projectos, empresas e personalidades a disputar 30 prémios e a escolha dos vencedores resulta de uma média ponderada dos votos dos assinantes da edição em papel da revista, de um conjunto de profissionais e dos subscritores das Notícias do Dia. O júri, que será divulgado após o final da votação, terá um peso de 45%, a mesma fatia reservada aos assinantes do M&P Plus. Já os subscritores que têm acesso apenas às notícias abertas contribuem com os restantes 10%. Os vencedores serão revelados na Festa da Comunicação, na Altice Arena, que será apresentada por Fernando Alvim e transmitida no Canal Q e em streaming.

