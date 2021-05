Há uma nova Time Out Cascais para descobrir

A Time Out e o Turismo de Cascais juntaram-se para criar a Time Out Cascais, um site com o melhor da vila à beira-mar. Para passar um dia ou a vida toda.

O lugar, o sol, o mar e a História são apenas algumas das razões para descobrir Cascais. A vila a meia hora de Lisboa é o destino perfeito para todo o tipo de leitores da Time Out: os que procuram uma escapadinha de fim-de-semana, os que querem experimentar novos restaurantes, os que estão a sonhar com os dias quentes para estender a toalha na areia e dar um mergulho no oceano, os que gostam de descobrir novos trilhos, passeios pela natureza e espaços verdes, os maluquinhos do desporto, ou até os que estão a pensar trocar a cidade por um lugar mais calmo. Para todos, repetimos, há motivos para ficar de olho em Cascais. E o novo site Time Out Cascais promete dar-lhes tudo o que precisam para planear uma visita (mais ou menos definitiva): as novidades, os clássicos, os segredinhos e os eventos a não perder.

Das melhores praias aos parques e jardins mais bonitos, dos museus obrigatórios às lojas onde queremos estoirar o ordenado, há de tudo para explorar neste novo site, incluindo as notícias mais recentes da vila e uma experiência multimédia, construída em parceria com o Turismo de Cascais, que dá a conhecer as 10 razões pelas quais deve descobrir Cascais agora.

A Time Out não gosta de passar fome e por isso não podia faltar uma longa lista de restaurantes para dar ainda mais sabor à experiência – de peixe, claro, mas muito mais: italianos, japoneses, tradicionais, para levar os miúdos ou para um jantar romântico. Depois, há que queimar as calorias. O paredão e a ciclovia têm lugar de destaque, para caminhadas e corridas sem nunca perder o mar de vista. Mas as atracções para desportistas não ficam por aí. Surf, padel, golf, vela: escolha a modalidade que, aqui, nunca vai ficar desiludido.

Para quem não tiver vontade de ir embora, também não faltam hotéis para fazer check-in e aproveitar Cascais ao máximo. Um dia ou a vida toda.

Conheça 10 razões para descobrir Cascais agora