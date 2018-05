Há uma pão de forma que o leva a beber gin sem ter de pagar

Já com saudades daqueles fins de tarde com bebidas frescas e petiscos à mistura? De 29 a 31 de Maio e de 5 a 8 de Junho, a marca de gin espanhola Gin Mare volta a promover a iniciativa Med Transfers by Gin Mare. Precisa de juntar cinco amigos, inscrever-se e tentar a sua sorte para andar pela cidade numa pão de forma a petiscar de copo de balão na mão.

Esta é a segunda vez que a marca organiza este roteiro que casa a bebida com a comida, mas agora já não há boleias à porta do trabalho, tal como aconteceu no ano passado. Depois de se inscrever no site, até dia 31 de Maio, e seleccionar a data pretendida, tem de aguardar um contacto da marca para perceber se foi um dos felizes contemplados. No dia marcado, o ponto de encontro é no Marquês de Pombal e seguir viagem.



Três paragens gastronómicas

DR

Este programa de copos e petiscos para o fim do dia começa por volta das 18.30 e a primeira paragem é no Sky Bar do hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade. O espaço com vista panorâmica sobre a cidade propõe peças de sushi com barriga de atum e camarão com ovas tobiko e um niguiri de salmão com molho teriyaki, cebolinho e sésamo ralado. Para acompanhar, é servido um cocktail com gin, sumo de clementina, leite de tigre, xarope de laranja, manjericão e clara de ovo, para dar consistência.

DR

De volta à estrada, segue-se caminho em direcção ao Pesca, o restaurante sustentável do chef Diogo Noronha, com o peixe e o marisco como estrelas. O barman Fernão Magalhães é o responsável pelo Gin Fizz de ervilhas e lima kaffir, com sumo de limão, sumo de ervilha, xarope de lima kaffir, clara de ovo e água das pedras. Para petiscar há ostras de Setúbal preparadas com pérolas de mirin, limão confitado e água de pepino, foie gras, beterraba e pimenta sichuan ou com gin e azeite.

DR

A terceira e última paragem é na Taberna Moderna, no bar de gin Lisbonita. As tostas com pasta de manjericão, lascas de bacalhau, tapenade de azeitona e figo seco são acompanhadas pelo cocktail Basil Mare, uma mistura de gin, sumo de maçã verde, xarope de alecrim, clara de ovo e folha de manjericão.

Os cocktails mantêm-se nas cartas de bar dos três espaços mesmo no final desta iniciativa.