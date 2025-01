Há uma plataforma (gratuita) onde pode ver todo o catálogo da AMC

Se é fã de Walking Dead ou do canal História, temos boas notícias para si. Vai passar a existir um serviço gratuito, para já apenas numa operadora, a NOS, que disponibilizará toda a programação dos canais AMC, História, Odisseia, AMC BREAK e AMC CRIME, entre outros conteúdos. O AMC SELEKT estará disponível esta quinta-feira, 16 de Janeiro.

Além de mais de 1500 títulos, actualizados mensalmente, esta plataforma vai promover estreias exclusivas como as várias séries do Universo The Walking Dead e do Universo Imortal de Anne Rice, que vão contar com novas temporadas ao longo do ano.

O lançamento que vai marcar a inauguração de AMC SELEKT é a nova temporada de Mayfair Witches. Esta série é baseada nos best-sellers da escritora norte-americana Anne Rice, autora de séries de terror e fantasia, que criou livros como Entrevista com o Vampiro, que mais tarde deu origem a um filme – estreado em 1994, com o mesmo título, protagonizado por Brad Pitt e Tom Cruise – e a uma série para a AMC, de 2022.

Esta produção é protagonizada por Alexandra Daddario, que interpreta Rowan Mayfair, uma jovem e intuitiva neurocirurgiã que descobre que é a herdeira de uma família de bruxas.

No catálogo da AMC SELEKT poderá também encontrar Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, Mad Men, Assaltos históricos com Pierce Brosnan, Ramsés, o Grande, O Poder de Hitler, Jane Goodall: A Esperança para os Chimpanzés ou Parques Naturais de Portugal.

Este serviço vai estar disponível para os clientes da NOS, através do menu principal da box, na área de Início em Packs Ativos, ou através da app NOS TV. Os restantes operadores de televisão ficam, para já, de fora.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook