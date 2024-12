Habitação: Almada e Amadora entre os cinco municípios mais acessíveis da Grande Lisboa

Sem olhar a tipologias, o preço médio do arrendamento de uma casa no concelho de Lisboa ronda os 1940 euros, enquanto os valores de compra atingem uma média de 764.500 euros. Os dados são divulgados pela plataforma dedicada ao imobiliário, Imovirtual, que decidiu analisar os valores médios de arrendamento e de venda (com data de Novembro), comparando-os com os de Lisboa, para chegar à lista das cinco cidades "mais acessíveis para viver" perto da capital.

No âmbito do arrendamento, Almada destaca-se no primeiro lugar, com uma média de 1100 euros, um valor 43% inferior ao praticado em Lisboa, na análise do Imovirtual. Seguem-se a Amadora (1250 euros), o Seixal (1312,50 euros), Loures (1350 euros) e Alcochete (1450 euros). Mas se o objectivo for comprar casa, a sequência é outra. A Amadora é o município mais acessível da lista, com um valor médio de 240.000 euros (uma diferença de 69% em relação a Lisboa), o Seixal surge em segundo lugar (425.000 euros) e Almada em terceiro (525.000 euros). Loures e Odivelas completam o top, com valores médios de 530.000 euros e 600.000 euros, respectivamente.

Valores demasiado altos?

O facto de os dados analisados pelo Imovirtual incluírem tanto imóveis T1 como T5 faz com que a média de valores aumente, à boleia das tipologias maiores, parecendo desajustada em relação ao que é a procura mais comum na Grande Lisboa, de T1 e T2. A pedido da Time Out, a empresa partilhou dados detalhados no plano do arrendamento, chegando-se assim a um top 5 ligeiramente diferente.

Para quem procura um T1 nas proximidades de Lisboa, Almada continua a ser o município mais acessível, com um valor médio de 400 euros mensais (nesta análise, não há dados divulgados sobre Loures ou Alcochete). No entanto, no plano dos T2, a Amadora é a opção mais aliciante em termos de preços: a média das rendas anunciadas é de 850 euros, contra 1200 euros em Almada ou 950 euros em Loures (não foram partilhados dados sobre o Seixal e Alcochete). Quanto aos T3, Alcochete surge em primeiro lugar, com um valor médio de arrendamento de 850 euros, seguindo-se Almada e Loures (1100 euros), e a Amadora (1300 euros). No último lugar fica o Seixal, município no qual o valor de um T3 dispara para os 3675 euros.

