Halloween Film Fest estreia-se na Ericeira, com música, cinema e fantasia

O formato norte-americano das festividades associadas ao Dia das Bruxas foi adoptado em Portugal há largos anos. Por cá, o Dia das Bruxas é também o Halloween, mas nada disso atenuou a vontade de Brian Berg, um expat norte-americano a viver em Portugal, de partilhar as tradições do Halloween do seu país, com as pessoas da sua nova terra. Apresentou a sua ideia à directora do Portuguese Surf Film Festival, Susana Andrade, e com a ajuda da equipa do festival programaram o primeiro Halloween Film Fest. Acontece na noite de 31 de Outubro no espaço La Barraque, na Ericeira, com cinema, música ao vivo, concursos de máscaras, cocktails e um jantar opcional.

A parceria com o Portuguese Film Festival (que todos os anos acontece na Ericeira) não é por acaso. A exibição de filmes de terror é uma das actividades que Berg quis ver incluídas na programação da sua festa de Halloween e a sessão de cinema contará com um dos grandes clássicos do terror: Nosferatu, o Vampiro (1922), filme alemão mudo realizado por F. W. Murnau, que neste evento será musicado ao vivo pelos membros do Projecto Bug.

Tudo irá acontecer no La Barraque, espaço de eventos do hotel You and The Sea, e existem duas modalidades de entrada. Uma é o Cine Ticket (5€) que dá acesso à sessão de cinema e inclui uma bebida de boas-vindas; a outra o Cine Ticket-Dinner (35€) que acrescenta um jantar no Jangada, o restaurante do hotel. A ementa está disponível na plataforma onde estão à venda os bilhetes para o Halloween Film Fest.

La Barraque. Rua das Silvas, 2 (Ericeira). 31 de Out às 20.00. Bilhetes: 5€-35€

