Hans Neuner e Rui Paula encontram-se nas alturas com Rui Silvestre para um jantar irrepetível

No Fifty Seconds, os três chefs vão preparar um menu a seis mãos em que a carne não entra. Em 14 momentos, o foco está no peixe e no marisco.

Um jantar, três chefs, cinco estrelas Michelin. Um ano depois de ter chegado ao Fifty Seconds, vindo do Vistas, no Algarve, Rui Silvestre prepara-se para ser o anfitrião de uma noite que se antecipa especial, desde logo por contar com dois nomes grandes da gastronomia nacional, ambos com duas estrelas Michelin nos seus restaurantes: Hans Neuner no Ocean, em Porches, no Algarve, e Rui Paula a norte, na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira. Será um jantar a seis mãos com 14 momentos a olhar para o mar – nesta noite, a carne não entra.

O melhor que o mar tem para nos oferecer é precisamente o ponto de partida deste jantar que traz a Lisboa Hans Neuner e Rui Paula – de referir que em Portugal é difícil apanhar o chef austríaco fora do Ocean. Com uma estrela Michelin, e assumidamente à procura da segunda, Rui Silvestre partilhará a cozinha do Fifty Seconds, no topo da Torre Vasco da Gama, com os dois chefs.

Sapateira, ouriço, lírio, lavagante, atum, carabineiro, polvo e pregado serão alguns dos ingredientes estrela desta noite dedicada ao mar. Não por acaso, os três chefs incidem muito do seu trabalho no peixe e no marisco. Se Rui Silvestre tem vista para o Tejo, Rui Paula e Hans Neuner têm os seus restaurantes virados para o mar.

O chef da Casa de Chá da Boa Nova apresentará no Fifty Seconds, por exemplo, um prato em que combina lavagante com ananás dos Açores, enquanto o chef do Ocean fará um carabineiro com kohlrabi e pimenta longa. Já Rui Silvestre, estando em casa, terá do seu lado mais pratos, entre os quais o lírio com jalapeño e pepino ou o pregado com berbigão e yuzo. As sobremesas ficam a cargo da chef de pastelaria do Fifty Seconds, Patrícia Godinho.

O jantar tem o preço de 350€ e inclui a harmonização de Marc Pinto, que na última Gala Michelin foi distinguido como o melhor sommelier.

