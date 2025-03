Happy Mondays vão dar o primeiro concerto em nome próprio em Portugal

A lendária banda britânica Happy Mondays vai recordar a cena de Madchester no Campo Pequeno, a 28 de Setembro, com a primeira actuação em nome próprio em Portugal.

O anúncio foi feito esta terça-feira, a 11 de Março, pela promotora Everything Is New, que revelou ainda que a primeira parte ficará a cargo dos britânicos The Gulps.

Formados em 1980, os Happy Mondays são um dos nomes mais emblemáticos do movimento que fundiu rock, acid house e rave culture no final dos anos 80 e início dos 90.

Liderados por Shaun Ryder, os Mondays lançaram álbuns de culto como Pills 'n' Thrills and Bellyaches (1990) e êxitos como “24 Hour Party People”, que inspirou o filme (homónimo) de Michael Winterbottom, que retrata a cena musical de Manchester.

A banda regressa a Portugal depois de ter marcado presença no festival Vilar de Mouros, em 2016. A estreia aconteceu em 1999, no festival Sudoeste.

Os bilhetes para o espectáculo são postos à venda na sexta-feira, 14 de Março, e os preços variam entre os 26 e os 40 euros. A pré-venda, para subscritores da newsletter da promotora, começa a 13 de Março.

Campo Pequeno. 28 Set (Dom). 20.30. 26€-40€

